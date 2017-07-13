Трамп нашел для Путина «подругу»

13.07.2017 17:45

Глава Белого дома не понимает, почему пресса уверена, что они с Путиным друзья

Президенту России Владимиру Путину приписывают дружбу с американским коллегой Дональдом Трампом, а спецслужбы постоянно находят все новые доказательства вмешательства Кремля в выборы в США.

При этом сам глава Белого дома уверен: президенту РФ было бы куда выгоднее, если бы победу одержала Хиллари Клинтон.

Такое мнение Трамп выразил в эфире CBN News.

«Например, если бы Хиллари выиграла, наша армия была бы уничтожена. Наши энергоносители были бы намного дороже. Это то, что Путину не нравится во мне. И поэтому я говорю: с какой стати я был бы ему нужен? Потому что с первого дня я хотел иметь сильную армию, а он не хочет этого», — заявил президент США.

По словам Трампа, во время предвыборной кампании он не скрывал, что хочет сделать Штаты самодостаточными, снизить цены не энергоносители, ввести фрекинг и экспортировать энергию. А Путину это все крайне невыгодно.

«Ему бы больше подошла Хиллари, поскольку она хочет иметь ветряки. Он бы хотел этого, так как цены на энергоносители будут расти, а Россия, как вы знаете, очень сильно зависит от энергоносителей», — отметил глава Белого дома.

Трампа возмущает, что пресса фокусируется лишь на то, что у него с Путиным общего.

«Таким образом, много вещей, которые я делаю, — это полная противоположность тому, чего он хотел бы. Поэтому когда я все время слышу о том, что он предпочитает Трампа, я думаю, «наверное, нет», потому что я хочу сильную армию, а она (Клинтон — прим. ред.), как вы знаете, не потратила бы деньги на военных», — сказал он.

Как сообщалось, старший сын президента США Дональда Трампа опубликовал электронную переписку о встрече, на которой ему якобы предлагали конфиденциальную информацию о Хиллари Клинтон от российского гражданина.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что «настойчиво надавил» на главу РФ Владимира Путина касательно вопроса вмешательства России в американские выборы.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Знай.ua«