Трамп обсудил с Макроном вопрос Украины

14.07.2017 07:15

Президент США Дональд Трамп провел беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном касательно украинского вопроса

«Сегодня мы обсудили очень много вещей, включая прекращение огня в Сирии, мы обсудили ситуацию в Украине, а также мы говорили на многие темы», — отметил Трамп.

Глава Белого дома также заявил, что в ходе встречи получилось обсудить проблемы, связанные с Северной Кореей, ситуацию в Ливии и других государствах, а также вызовы со стороны мирового терроризма.

Кроме этого, президенты обсудили вопросы Парижского климатического соглашения.

Напомним, ранее появились первые кадры со встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и Эммануэля Макронома с президентом России Владимиром Путиным, на которой обсуждался вопрос Украины.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на ukrinform.ua