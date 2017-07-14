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Трамп обсудил с Макроном вопрос Украины
Президент США Дональд Трамп провел беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном касательно украинского вопроса
«Сегодня мы обсудили очень много вещей, включая прекращение огня в Сирии, мы обсудили ситуацию в Украине, а также мы говорили на многие темы», — отметил Трамп.
Глава Белого дома также заявил, что в ходе встречи получилось обсудить проблемы, связанные с Северной Кореей, ситуацию в Ливии и других государствах, а также вызовы со стороны мирового терроризма.
Кроме этого, президенты обсудили вопросы Парижского климатического соглашения.
Напомним, ранее появились первые кадры со встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и Эммануэля Макронома с президентом России Владимиром Путиным, на которой обсуждался вопрос Украины.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на ukrinform.ua
Теги: Украина, США, Донбасс, Франция, Дональд Трамп
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