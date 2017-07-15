Австралийские ученые представили удивительную теорию формирования Земли

15.07.2017 20:10

Специалисты из Университета Кертина (Австралия) и Аризонского Планетарного научного института (США) пришли к неожиданным умозаключениям. Земля образовалась из грязевого шара.

Как сообщают исследователи, традиционная версия происхождения Земли, согласно которой она была образована из пылевых агрегатов и метеоритных пород, подвергнута серьезному переосмыслению. Ученым неоднократно доводилось дополнять и «доводить до ума» данную теорию. Не сила тяжести её основа, а вода.

Так австралийские и американские исследователи выдвинули предположение о том, что Земля была сформирована под воздействием воды на метеоритные породы. Жидкость активировала химическую основу метеоритов. Получается, Земля образовалась из гигантского грязевого шара, своеобразного «сочетания» расплавленного льда и космической пыли.

Специалистам также удалось подтвердить гипотезу с помощью математической модели и заполнить пробелы общепринятой версии происхождения планеты. И всё же научное сообщество никак не может понять, из-за чего на нашей планете так много воды, а остальные её лишены.

Источник: Новости Ю