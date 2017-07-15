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Пограничники не пустили в Беларусь украинского архиепископа

15.07.2017 20:30
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Пограничники не пустили в Беларусь украинского архиепископа

Белорусские пограничники на пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области не пропустили члена Совета Объединения белорусов мира «Батькивщина» архиепископа Святослава Логина (Белорусская автокефальная церковь).

Как сообщает белорусское издание Новы Час, Логин направлялся на VII Съезд белорусов мира, информирует еizvestia.com.

По информации издания, 14 июля около 18:00 Логину заявили о запрете въезда в Беларусь, поставили соответствующий штамп в паспорте. Архиепископ был вынужден вернуться в Украину в пограничный пункт «Новые Яриловичи».

По словам самого Логина, пограничники не смогли назвать причины запрета и срок его действия.

Источник: news.eizvestia.com



Теги: Донбасс, Беларусь, пограничники, архиепископ
 
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