Уфологи розгадали таємницю «НЛО» на Місяці

15.07.2017 09:30

Вчені розгадали таємницю дивних спалахів на Місяці. Незвичайне явище, побачити яке часом можна навіть неозброєним поглядом, виявилося відображенням сонячного світла місячними хмарами.

Експерти пояснюють, що Місяць має нехай і сильно розріджену, але атмосферу. Ця газова оболонка має нерівномірний характер, і скупчення газу навіть створюють щось на кшталт хмар, які створюють ефект спалаху при попаданні на них потоку сонячного світла.

Посиленню цього ефекту служить і п’єзоелектрика, що виникає через метеоритні кристали, – відзначають дослідники.

Раніше короткочасні місячні явища, як називають феномен в науковому світі, часто пояснювалися сигналами інопланетних космічних кораблів або іншими наслідками життєдіяльності прибульців.

Источник: eizvestia.com