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Вороны способны планировать свое будущее
Вороны обладают прекрасной памятью, что стало известно в ходе эксперимента, где вороны показали, что способны надолго запомнить людей, обманувших их. Теперь ученые доказали, что помимо этого эти умные птицы также способны планировать свое будущее, что раньше считалось прерогативой человека и высших приматов.
Исследователи из Университета Лунда выяснили, что вороны не только умеют откладывать часть пищи на следующий день, но еще и способны отказаться от краткосрочных выгод в пользу долгосрочных, но более значительных. Эксперимент был построен на обычном для этих птиц методе обмена с людьми. Воронам давали на выбор несколько вещей, которые они потом могли обменять на вкусную пищу. После того, как птицы уяснили для себя примерную стоимость каждой из вещей, им в в дополнение к вещам стали давать небольшое количество пищи, меньшее по объему, чем они могли получить при обмене на вещи. И в подавляющем большинстве случаев птицы выбирали несъедобные вещи для обмена в будущем, при этом они почти всегда выбирали ту вещь, которую меняли на наибольшее количество пищи.
Таким образом, ученые обнаружили с помощью этих экспериментов, что вороны способны тщательно выбирать те средства, которые будет наиболее полезными, даже если для его использования необходимо подождать некоторое время.
«Чтобы уметь решать задачи, подобные этим, необходимы познавательные способности, ингибирующие навыки и различные формы памяти», — говорит Матиас Осват, доцент когнитивной зоологии в университете Лунда.
Источник: fainaidea.com
Теги: Донбасс, ученые, будущее, ворон
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