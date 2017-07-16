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На вооружении США появился новейший ракетный истребитель

16.07.2017 19:10
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На вооружении США появился новейший ракетный истребитель

У Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки (ВМС США) на вооружении появился новейший ракетный истребитель эсминец John Finn. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

«Мы верим в достижение мира с помощью силы – умной силы, поддерживаемой сильной властью, И появление этого корабля говорит нашим друзьям и противникам, что мы очень серьезно относимся к этой территории», – глава Тихоокеанского командования ВС США адмирал Гарри Харрис.

Согласно информации пресс-службы, Джон Финн – первый корабль в распоряжении ВМС США, обладающий системой Aegis Baseline 9, что позволяет ему одновременно проводить противовоздушную и противоракетную оборону, выполняя оборонные функции и функции нападения.

Отмечается, что судно спустили на воду в Перл-Харборе. Корабль был назван в честь моряка Джона Финна, который защищал базу Перл-Харбор в ходе нападения японцев 7 декабря 1941 года. Раненый более 20 раз, он продолжал сражаться до тех пор, пока атаки не закончились.

Финн умер в 2010 году в возрасте 100 лет.

Источник: vlasti.net



Теги: США, Донбасс, истребитель, вооружение
 
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