Учені створюють систему очищування води за допомогою 3D-принтера

16.07.2017 18:53

Дослідники з Університету Бата наразі працюють над розробкою системи очищення води в побутових системах, яка може виробляти близько 35 літрів чистої питної води щодня.

Недорога система для очищення може бути встановлена в регіонах, де є проблеми з отриманням очищеної питної води через звичний багатьом водопровід. Нова система має корпус, надрукований на 3D-принтері, та працює використовуючи сонячну дезінфекцію, очищаючи воду за допомогою ультрафіолетових променів і тепла.

Через те, що у системі немає деталей, які можуть зламатися, а також їй не потрібно додаткового живлення, вона може бути використана навіть у малорозвинених країнах і регіонах.

Источник: maximum.fm