Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Учені створюють систему очищування води за допомогою 3D-принтера

16.07.2017 18:53
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Учені створюють систему очищування води за допомогою 3D-принтера

Дослідники з Університету Бата наразі працюють над розробкою системи очищення води в побутових системах, яка може виробляти близько 35 літрів чистої питної води щодня.

Недорога система для очищення може бути встановлена в регіонах, де є проблеми з отриманням очищеної питної води через звичний багатьом водопровід. Нова система має корпус, надрукований на 3D-принтері, та працює використовуючи сонячну дезінфекцію, очищаючи воду за допомогою ультрафіолетових променів і тепла.

Через те, що у системі немає деталей, які можуть зламатися, а також їй не потрібно додаткового живлення, вона може бути використана навіть у малорозвинених країнах і регіонах.

Источник: maximum.fm



Теги: Донбасс, вода, ученые, принтер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх