Ученые назвали самое живучее существо на планете

16.07.2017 08:50

Группа специалистов из Великобритании заявила о том, что удалось обнаружить животное, которое можно считать бессмертным – в случае глобальной катастрофы или гибели всего живого на Земле, именно это животное сможет выжить в самых сложных условиях.

Как передает replyua.net, британские ученые считают, что из всех животных сможет выжить тихоходка.

Ученые из Оксфорда сообщили, что тихоходка является намного более живучим существом, чем другие известные науке животные. Ученые при этом говорят о том, что этому созданию не страшен ни один катаклизм.

Тихоходка, по словам ученых, может пережить конец света и даже находиться в космосе, оставаясь при этом живой. Это довольно редкое животное, обладающее весьма скромными размерами.

Свое название тихоходка получила по причине того, что в течение одной минуты она может продвинуться всего на два миллиметра, причем длина этого существа составляет полтора миллиметра. Внешне животное выглядит не очень привлекательно, однако обладает уникальной устойчивостью ко многим катаклизма