За звинуваченням у фінансових злочинах арештовано брата президента Ірану

16.07.2017 19:30

Хосейн Ферейдун — брат і радник президента Ірану Хасана Роухані, був заарештований за звинуваченням у фінансових злочинах.

«Щодо нього проводяться кілька розслідувань. Вчора його відпустили на поруки, але оскільки він не виконав умов, то був знову поміщений під варту», — зазначив заступник голови судової влади Седагаті Мохсені.

Відзначається, що Хуссейн Ферейдун у 2015 році був спеціальним посланцем країни на переговорах щодо ядерної програми Ірану.

Нагадаємо, Роухані був обраний на перший президентський термін у 2013 році, пообіцявши покінчити з міжнародною ізоляцією країни і створити вільне суспільство. Через два роки уряд Ірану уклав угоду з шістьма провідними державами, згідно з якою погодився частково згорнути ядерну програму в обмін на скасування економічних санкцій.

Источник: ua.racurs.ua