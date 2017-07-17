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Крупнейшие банки в РФ решили выйти из Ассоциации российских банков
Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие" и Бинбанк приняли решение о выходе из Ассоциации российских банков (АРБ), говорится в совместном пресс-релизе кредитных организаций, передает Интерфакс.
"Зачастую решения принимаются президентом ассоциации единолично и носят популистский характер, а отсутствие спокойного и взвешенного диалога между ним и кредитными организациями препятствует дальнейшему развитию ассоциации", - говорится в пресс-релизе.
Там отмечается, что многочисленные предложения членов ассоциации о кадровых изменениях в руководстве АРБ и изменении ее принципов не были услышаны.
"Учитывая изложенное, мы принимаем решение о выходе из ассоциации и считаем недопустимыми все ее дальнейшие действия, осуществляемые от нашего имени", - говорится в пресс-релизе.
"Мы вынуждены констатировать, что в последние годы эффективность деятельности ассоциации неуклонно снижается. Во многом это связано с неудовлетворительной работой ее руководства, которое, по нашему мнению, при принятии решений перестало учитывать интересы членов ассоциации", - указано в заявлении кредитных организаций.
В документе отмечается, что зачастую кредитные организации не привлекаются к участию в подготовке важнейших документов, определяющих направления деятельности ассоциации. Наличие же в составе ассоциации небанковских членов с иными интересами привело к потере статуса АРБ как банковского объединения, считают в кредитной организации.
Там также указано, что банки будут искать новые формы взаимодействия с ЦБ и госорганами. Одним из видов взаимодействия может стать новое профессиональное объединение, отмечается в заявлении.
"Мы категорически отвергаем обвинение некоторых кредитных организаций, что выводы доклада (к съезду АРБ - прим. ИФ) не соответствуют мнению членов ассоциации. Крупные банки - члены ассоциации могут (и всегда могли) принимать активное участие в формировании позиции АРБ по вопросам развития финансового рынка", - говорится в заявлении президента АРБ Гарегина Тосуняна.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, банк, Альфа-банк, Сбербанк, ВТБ Банк, ассоциация
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