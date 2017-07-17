Массовые аресты евреев в 1942 году: Макрон сделал резонансное заявление

17.07.2017 11:48

Французские власти организовали облаву на евреев под названием "Вель д’Ив" в 1942 году, к ней не причастен ни один немец, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, сообщает Гордон со ссылкой на израильский 9 канал.

"Именно Франция организовала эту облаву на евреев, к ней не причастен ни один немец. Именно Третья французская республика подготовила для режима Виши все кадры – политиков, чиновников, полицейских, журналистов. Режим Виши – это не все французы, но он представлял собой правительство и администрацию Франции", – подчеркнул Макрон.

Лидеры двух государств приняли участие в церемонии чествования евреев, депортированных в ходе массовой облавы в Париже 16-го и 17 июля 1942 года.

Телеканал отмечает, что это первый случай, когда израильский премьер принимает участие в траурной церемонии в Париже в память об уничтоженных евреях.

В ходе церемонии Макрон также заявил, что антисионизм является современной формой антисемитизма.

"Сегодня мы не поддадимся пропаганде ненависти, мы не отступим в противостоянии антисионизму, потому что он является новой формой антисемитизма", – добавил он.

Впервые об ответственности Франции за депортацию евреев заявил в 1995 году президент Жак Ширак.

Облава "Вель д’Ив" – крупнейшая серия массовых арестов евреев. С 14-го по 15 июля 1942 года в Париже и его предместьях было арестовано более 13 тыс. человек, более трети из которых составляли дети. Большинство из них было впоследствии убито, менее сотни человек выжило.

Источник: http://from-ua.com