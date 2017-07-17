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Они могут начать войну. Илон Маск озвучил главную угрозу для человечества

17.07.2017 10:30
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Они могут начать войну. Илон Маск озвучил главную угрозу для человечества

Известный американский изобретатель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что искусственный интеллект является основной угрозой, с которой человечество сталкивается как цивилизация, пишет Корреспондент со ссылкой на Fortune.

"Роботы могут начать войну, выпуская фейковые новости и пресс-релизы, подделывая учетные записи электронной почты и манипулируя информацией. Перо сильнее меча", – сказал он, выступая на встрече Национальной ассоциации губернаторов.

Маск опасается, что разработчики в погоне за более передовыми технологиями могут забыть про те опасности, которые исходят от искусственного интеллекта. По его мнению, в этой области необходимо государственное регулирование.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, война, интеллект, робот
 
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