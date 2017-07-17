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В КИТАЙСКИХ СОЦСЕТЯХ ЗАПРЕТИЛИ ПИСАТЬ ПРО ВИННИ-ПУХА

17.07.2017 12:47
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Предполагается, что это связано с распространившимися в последние годы по соцсетям сравнениями медвежонка с китайским лидером Си Цзиньпином.

В китайских социальных сетях начали блокировать посты с упоминанием Винни-Пуха, пишет Financial Times.

По информации издания, записи стали пропадать из сервиса Sinai Weibo, который называют «китайским твиттером», а также из переписки в мессенджере WeChat.

Официальных объяснений не последовало, но предполагается, что это связано с распространившимися в последние годы по соцсетям сравнениями медвежонка с китайским лидером Си Цзиньпином.

Сейчас попытки написать по-китайски «Винни-Пух» в соцсети Weibo заканчиваются появлением предупреждения «незаконный контент». Хотя, как пишет газета, некоторые пользователи умудряются обходить этот запрет.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Китай, запрет, Винни Пух
 
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