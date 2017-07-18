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В Сеть попали кадры работы установки разминирования "Змей Горыныч", с помощью которой армия Асада-Путина уничтожает мирное население Сирии. Видео
18.07.2017 09:52
В районе Дамаска во время боевых действий армия Асада-Путина активно стала использовать установку разминирования УР-77 "Метеорит", которую в народе именуют не иначе, как "Змей Горыныч". Работа боевой машины попала на видео, из которого отчетливо видно, как машина запускает по жилым кварталам ракету. Та тянет за собой особый шнур с более мощными зарядами, сообщает "LIGAnews".
Шнур падает на здание, а правительственные войска их подрывают. Из ролика видно, как здание было полностью стерто с лица земли.
Напомним, что установка была разработана на базе гаубицы "Гвоздика" и используется, чтобы делать проходы в противотанковых минных полях. Однако в Сирии армия Асада-Путина применяет установку для уничтожения мирного населения.
Теги: Донбасс, Путин, Сирия, Змей Горыныч, разминирование, Асад
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