- США готовят ракеты среднего радиуса, чтобы "ударить" по Кремлю: Пентагон рассказал об ответных мерах на нарушение Россией договора РСМД21:29
- В «ДНР» выразили готовность к активной фазе боевых действий20:16
- "Возможность вырваться из своей провинции, которую они если и покидали, то для поездок в Магадан", - Бабченко объяснил, когда могут прекратиться командировки российских наемников в Луганск и Донецк19:49
- Кремль окончательно открестился от "Малороссии": источники из администрации Путина назвали "неожиданных" отцов нового "государства" в ОРДЛО18:59
- В США испытали новое мощное оружие. ВИДЕО18:36
- В Верховный суд Крыма подано заявление о пересмотре запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа17:46
- Российский политолог, который официально консультирует Кремль по вопросам Украины, сделал интересное заявление относительно проекта "Малороссия"17:22
- Хорошая новость для любителей НЛО: ученые рассказали, где можно увидеть инопланетян наверняка и столкнуться с ними чуть ли не нос к носу16:30
- Россияне пытаются заманить в Сирию даже дезертиров с Донбасса – разведка13:51
- Киллеры уже ходят за Плотницким и Захарченко по пятам, притворяясь охраной: боевики "Л/ДНР" знают слишком много о войсках Путина на Донбассе - Жданов12:11
В США испытали новое мощное оружие. ВИДЕО
Военно-морской флот США испытал первое в мире лазерное оружие, которое стреляет со скоростью света. Об этом говорится в сюжете телеканала CNN, который был опубликован на YouTube, сообщает ONLINE.UA.
Испытания лазерного оружия Laser Weapons System провели в Персидском заливе с борта корабля-амфибии USS Ponce. Отмечается, что система стреляет точнее пули со скоростью, в 50 000 раз превішающей скорость межконтинентальной баллистической ракеты, и при этом может быть использована для множества целей. "Он (лазер, — ред.) бросает огромное количество фотонов на входной объект... Мы не беспокоимся о ветре, мы не беспокоимся о дальности, мы ни о чем не беспокоимся.
Мы можем поражать цели со скоростью света", — рассказал капитан USS Ponce Кристофер Уэлс. Примечательно, что при стоимости системы лазерного оружия в $40 млн, один выстрел из нее стоит около доллара, поскольку для работы ей необходимы только небольшой генератор электричества и три человека.
Теги: США, Донбасс, испытание, лазерное оружие
- Невиданные ранее морские учения США и их союзников по ПРО закончились успешно (ВИДЕО)
- Трамп жестко раскритиковал ядерную сделку с Ираном
- Истошные вопли "Трамп наш" из Кремля отзвучали - США снова враг номер один
- США готовится к штурму столицы террористов в Сирии
- Стало известно, когда воссоединится семья Трампов
- Ракетным ударом Трамп продемонстрировал, как будет действовать, если страны перешли черту
- Авдеевку обстреливали четыре часа с трех сторон21:04
- В «ДНР» выразили готовность к активной фазе боевых действий20:16
- "Возможность вырваться из своей провинции, которую они если и покидали, то для поездок в Магадан", - Бабченко объяснил, когда могут прекратиться командировки российских наемников в Луганск и Донецк19:49
- На Донбассе массово дезертируют боевики19:26
- Кремль окончательно открестился от "Малороссии": источники из администрации Путина назвали "неожиданных" отцов нового "государства" в ОРДЛО18:59
- Российский политолог, который официально консультирует Кремль по вопросам Украины, сделал интересное заявление относительно проекта "Малороссия"17:22
- НСЖУ: Схваченный боевиками "ДНР" журналист Асеев может не дожить до обмена16:54
- Климкин: Абхазский сценарий на Донбассе не пройдет15:50
- Безмозглая кукла Путина: Порошенко унизил Захарченко, назвав главаря "ДНР" российской марионеткой и пустым местом, а не политической фигурой15:32
- Автомобиль полка «Азов» под Мариуполем едва не влетел в колонну байкеров. ВИДЕО15:09
- Радикальная партия Ляшко требует срочного рассмотрения Радой вопроса импичмента Порошенко. ВИДЕО22:32
- На админгранице с Крымом больше нет очередей21:55
- США готовят ракеты среднего радиуса, чтобы "ударить" по Кремлю: Пентагон рассказал об ответных мерах на нарушение Россией договора РСМД21:29
- Авдеевку обстреливали четыре часа с трех сторон21:04
- "Боевик Захарченко перепил паленого алкоголя и зачитал подсунутую Кремлем "сенсацию"", - Шкиряк прокомментировал мифическое объединение террористов в "Малороссию"20:41
- В «ДНР» выразили готовность к активной фазе боевых действий20:16
- "Возможность вырваться из своей провинции, которую они если и покидали, то для поездок в Магадан", - Бабченко объяснил, когда могут прекратиться командировки российских наемников в Луганск и Донецк19:49
- На Донбассе массово дезертируют боевики19:26
- Кремль окончательно открестился от "Малороссии": источники из администрации Путина назвали "неожиданных" отцов нового "государства" в ОРДЛО18:59
- В США испытали новое мощное оружие. ВИДЕО18:36
- Украину продолжают уничтожать08:21
- Як позбутись мішків під очима?22:18
- Три причини пити щодня воду з лимоном20:31
- Як позбутись зубного болю без лікаря?17:15
- Что поможет избавиться от сонливости16:57
- Судьба актрисы Блистательная Ада обнимает воинов, как мама09:40
- Обрезать волосы – значит ослабить свою энергетику07:55
- Чего боятся разные Знаки Зодиака07:40
- Яку косметику брати на відпочинок11:49
- 6 симптомів, які вказують на проблеми з нирками11:30
- В Кишиневе ребенок заговорил в первый же день после рождения!
- Крах Украины: Тука озвучил печальный прогноз
- Украинцы определили судьбу Донбасса: неожиданные результаты опроса
- "“ДНР” – это финиш! Это уже не беспредел!!!" - жители Донецка сообщили о кровавом нападении боевиков на мирного жителя
- У Лукашенко предупредили, что в Украине произойдет в конце июля
- Российский политолог, который официально консультирует Кремль по вопросам Украины, сделал интересное заявление относительно проекта "Малороссия"
- "Террористы "ЛДНР" – настоящие подонки! За то, что они творят на Донбассе, их даже расстрелять мало!" – Тука
- Тысячи украинцев попадут в базу «Миротворца»: раскрыта причина
- У Донецкого аэропорта неспокойно: идут ожесточенные бои (видео)
- Кремль окончательно открестился от "Малороссии": источники из администрации Путина назвали "неожиданных" отцов нового "государства" в ОРДЛО