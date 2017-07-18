В США испытали новое мощное оружие. ВИДЕО

18.07.2017 18:36

Военно-морской флот США испытал первое в мире лазерное оружие, которое стреляет со скоростью света. Об этом говорится в сюжете телеканала CNN, который был опубликован на YouTube, сообщает ONLINE.UA.

Испытания лазерного оружия Laser Weapons System провели в Персидском заливе с борта корабля-амфибии USS Ponce. Отмечается, что система стреляет точнее пули со скоростью, в 50 000 раз превішающей скорость межконтинентальной баллистической ракеты, и при этом может быть использована для множества целей. "Он (лазер, — ред.) бросает огромное количество фотонов на входной объект... Мы не беспокоимся о ветре, мы не беспокоимся о дальности, мы ни о чем не беспокоимся.

Мы можем поражать цели со скоростью света", — рассказал капитан USS Ponce Кристофер Уэлс. Примечательно, что при стоимости системы лазерного оружия в $40 млн, один выстрел из нее стоит около доллара, поскольку для работы ей необходимы только небольшой генератор электричества и три человека.