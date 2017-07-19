Гаагский трибунал принял резонансное решение в отношении РФ

19.07.2017 11:28

На 5 миллионов евро оштрафовал Российскую Федерацию Международный арбитражный трибунал в Гааге. Такое решение приняли по делу о незаконном задержании судна природоохранной организации "Гринпис" в 2013 году, передает Укринформ со ссылкой на "5 канал".

Тогда экологи устроили акцию против добычи нефти в Арктике и пытались проникнуть на российскую буровую платформу. В ответ российские спецназовцы захватили судно активистов и задержали их по обвинению в пиратстве.

В России 30 участников протеста провели за решеткой два месяца и были освобождены лишь под давлением общественности. Сам корабль был возвращен "Гринпис" только через девять месяцев.

Тогда же выяснили, что судно сильно пострадало и требует ремонта. Теперь Россия должна возместить причиненные убытки и компенсировать ущерб пострадавшим активистам.