- Отдыхающие в Сен-Тропе сняли на видео пожар на роскошной яхте. ВИДЕО14:29
- В обход "кремлевских границ": стало известно, зачем Лукашенко едет в Украину и хочет встретиться с Порошенко "без свидетелей"12:59
- Гаагский трибунал принял резонансное решение в отношении РФ11:28
- "Это план Кремля по превращению Украины в конфедеративное государство", - депутат Доний призвал украинцев серьезно отнестись к опасным фантазиям Захарченко о "Малороссии"10:58
- МИД ФРГ "за" постепенную отмену санкций против РФ10:31
- В Испании гигантским градом убило овец. ВИДЕО09:02
- США готовят ракеты среднего радиуса, чтобы "ударить" по Кремлю: Пентагон рассказал об ответных мерах на нарушение Россией договора РСМД21:29
- В «ДНР» выразили готовность к активной фазе боевых действий20:16
- "Возможность вырваться из своей провинции, которую они если и покидали, то для поездок в Магадан", - Бабченко объяснил, когда могут прекратиться командировки российских наемников в Луганск и Донецк19:49
- Кремль окончательно открестился от "Малороссии": источники из администрации Путина назвали "неожиданных" отцов нового "государства" в ОРДЛО18:59
Гаагский трибунал принял резонансное решение в отношении РФ
На 5 миллионов евро оштрафовал Российскую Федерацию Международный арбитражный трибунал в Гааге. Такое решение приняли по делу о незаконном задержании судна природоохранной организации "Гринпис" в 2013 году, передает Укринформ со ссылкой на "5 канал".
Тогда экологи устроили акцию против добычи нефти в Арктике и пытались проникнуть на российскую буровую платформу. В ответ российские спецназовцы захватили судно активистов и задержали их по обвинению в пиратстве.
В России 30 участников протеста провели за решеткой два месяца и были освобождены лишь под давлением общественности. Сам корабль был возвращен "Гринпис" только через девять месяцев.
Тогда же выяснили, что судно сильно пострадало и требует ремонта. Теперь Россия должна возместить причиненные убытки и компенсировать ущерб пострадавшим активистам.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, штраф, Арктика, Гаага, Гринпис, трибунал
- За нарушение правил благоустройства дончан оштрафовали на 1,1 миллиона гривен (ИНФОГРАФИКА)
- СБУ нашла в Донецке наборы для шпионов
- "Безлошадным" тоже светит протокол
- В Донецке ищут поджигателей листвы
- На вопросы отвечает юрист. Часть 190
- Дончане заплатили более шести миллионов штрафов за нарушения ПДД
- Сутки в АТО: Двое военных погибли, четверо ранены15:57
- Ким Чен Ыну такое и не снилось: "вежливые" террористы "ЛНР" открыто запугивают местное население15:29
- Когда же Кремль ликвидирует Захарченко и Плотницкого, и кто придет на их место? Эксперт раскрыл все карты Москвы15:01
- Мнение эксперта: заявление о "Малороссии" - манипуляции Кремля, его цель - прикрыть российскую агрессию на Донбассе и напомнить об имперском периоде истории Украины13:58
- В правительстве Украины заявили об угрозе "обезвоживания" Мариуполя13:27
- В «ДНР» полностью прекращено все теле и радиовещание12:32
- "Малороссия — реакция Донецка на активизацию Януковича”, – у Захарченко рассказали о связи нового “государства” и “легитимного”12:02
- В Донецкой области сменился главный полицейский11:10
- В Донбассе серьезно обострилась ситуация: в штабе АТО подтвердили информацию о потерях ВСУ09:58
- Под Мариуполем сгорела пшеница09:27
- КРАМАТОРСКИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛИ ОТРАЗИЛИ «НАПАДЕНИЕ» НА ЗДАНИЕ ПОЛИЦИИ16:28
- Сутки в АТО: Двое военных погибли, четверо ранены15:57
- Ким Чен Ыну такое и не снилось: "вежливые" террористы "ЛНР" открыто запугивают местное население15:29
- Когда же Кремль ликвидирует Захарченко и Плотницкого, и кто придет на их место? Эксперт раскрыл все карты Москвы15:01
- В сентябре в Украину завезут уцененные VW Golf из США14:45
- Отдыхающие в Сен-Тропе сняли на видео пожар на роскошной яхте. ВИДЕО14:29
- Украинским бизнесменам разрешили работать без печатей14:20
- Мнение эксперта: заявление о "Малороссии" - манипуляции Кремля, его цель - прикрыть российскую агрессию на Донбассе и напомнить об имперском периоде истории Украины13:58
- В правительстве Украины заявили об угрозе "обезвоживания" Мариуполя13:27
- В обход "кремлевских границ": стало известно, зачем Лукашенко едет в Украину и хочет встретиться с Порошенко "без свидетелей"12:59
- Во что обойдется скупиться в Донецке 08:32
- Украину продолжают уничтожать08:21
- Як позбутись мішків під очима?22:18
- Три причини пити щодня воду з лимоном20:31
- Як позбутись зубного болю без лікаря?17:15
- Что поможет избавиться от сонливости16:57
- Судьба актрисы Блистательная Ада обнимает воинов, как мама09:40
- Обрезать волосы – значит ослабить свою энергетику07:55
- Чего боятся разные Знаки Зодиака07:40
- Яку косметику брати на відпочинок11:49
- В Кишиневе ребенок заговорил в первый же день после рождения!
- У Лукашенко предупредили, что в Украине произойдет в конце июля
- Украинцы определили судьбу Донбасса: неожиданные результаты опроса
- Крах Украины: Тука озвучил печальный прогноз
- Российский политолог, который официально консультирует Кремль по вопросам Украины, сделал интересное заявление относительно проекта "Малороссия"
- "“ДНР” – это финиш! Это уже не беспредел!!!" - жители Донецка сообщили о кровавом нападении боевиков на мирного жителя
- Тысячи украинцев попадут в базу «Миротворца»: раскрыта причина
- Кремль окончательно открестился от "Малороссии": источники из администрации Путина назвали "неожиданных" отцов нового "государства" в ОРДЛО
- "Террористы "ЛДНР" – настоящие подонки! За то, что они творят на Донбассе, их даже расстрелять мало!" – Тука
- Осталось уговорить королеву: фельдмаршал всея “ДНР” Захарченко сделал “первое и последнее предложение” украинцам