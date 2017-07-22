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Космический грузовик «Прогресс» пополнил «кладбище космических кораблей»

22.07.2017 11:10
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Космический грузовик «Прогресс» пополнил «кладбище космических кораблей»

На «кладбище космических кораблей» в Тихом океане затопили космический грузовик «Прогресс МС-05». Об этом сообщает российский центр управления полетами.

Вечером 20 июля произошла отстыковка космического грузовика от МКС.

«Прогресс МС-05» 21 июля завершил свой полёт. Согласно расчётным данным, корабль вошёл в плотные слои атмосферы, где произошло разрушение конструкции, а его несгораемые фрагменты упали в заданном районе акватории Тихого океана».

Напомним, этот космический грузовик был запущен с космодрома «Байконур, 22 февраля и стал последним, выведенным в космос с помощью ракеты-носителя «Союз-У», которые используются с 1970-х годов. На смену этой ракете придут модернизированные носители серии «Союз-2».

Напомним, 1 декабря 2016 года запуск «Прогресса» закончился аварией, причиной которой Роскосмос назвал вскрытие бака третьей ступени «Союз-У» из-за попадания посторонних частиц в насос окислителя.

Источник: Новости Ю



Теги: Донбасс, космос, грузовик, кладбище
 
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