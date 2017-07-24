В космосе построят гостиницу с видом на Землю (видео)

24.07.2017 08:24

Команда студентов Массачусетского технологического института выиграла конкурс NASA по разработке коммерчески оправданных помещений для околоземной орбиты - первые 180-2000 километров над Землей

NASA поручило участникам придумать то, что в один прекрасный день может быть использовано путешественниками на Марсе.

В итоге команда MIT Массачусетского технологического института предложила проект, который являет собой восемь надувных комнат размещенных по кругу, подобно спицам колес, который прикреплены к космической станции NASA. Проект получил название Marina.

Отель предназначен для замены Международной космической станции и сокращения расходов NASA. Коммерческий оператор сможет арендовать пространство NASA. Проект сократит расходы космического агентства на 16% или $3 млрд в год, поскольку оператор будет получать доход от отеля. В каждом номере, где будут останавливаться гости, — и вообще во всем отеле, откроются потрясающие виды на Землю. Гостиница будет включать: бар и ресторан; тренажерный зал и стену с панорамными проекциями поверхностей Луны или Марса.

Стоимость тура оценивается в 5 миллиардов долларов на две недели, отель планируют построить и ввести в эксплуатацию до 2025 года.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на qartz