- СБУ выдворила из Украины российскую журналистку: названо имя пропагандистки, которая снимала антиукраинские сюжеты для каналов "Россия-1" и "Россия-24"16:11
- "Почти все напряжены, мрачны и тоскливы. Следы надвигающейся ж**пы повсеместны. Они отчетливо видны даже самым упертым ватанам", - соцсети о новых санкциях США против России14:32
- Стало известно, когда и на сколько частей может развалиться Россия: американский политолог сделал жесткий прогноз13:52
- Во Франции проспоривший мэр города съел крысу11:00
- Конгресс США впечатляющим большинством проголосовал за новые санкции против России10:29
- СМИ: В Страсбурге уверены, что за ЛДНР должна отвечать Россия09:52
- Разговор четырех: О чем говорили Меркель, Макрон, Путин и Порошенко09:33
- Добро пожаловать в базу "Чистилища": петербургского ведущего-"путинофила" Сергея Дружко внесли в "черный список" сайта "Миротворец" из-за Крыма. Видео09:11
- В Лос-Анджелесе установили фонтанчики с бесплатной текилой08:35
- В порту «Южный» разгрузили африканский уголь в рекордные сроки07:29
"Почти все напряжены, мрачны и тоскливы. Следы надвигающейся ж**пы повсеместны. Они отчетливо видны даже самым упертым ватанам", - соцсети о новых санкциях США против России
В Сети не утихают бурные обсуждения в связи с принятым намедни в США новым пакетом санкций в отношении России. Об этом сообщает "Диалог.UA".
Интернет-юзеры уверены, что ограничительные меры поставят крест на "Северном потоке - 2", а также нанесут сокрушительный удар по банковской системе и новых технологиях РФ. Более того, они считают, что это может привести к экономической и социальной катастрофам. Стоит ответить, рядовые граждане винят в случившемся прежде всего президента Владимира Путина и его ближайшее окружение. По их мнению, именно агрессивная политика Кремля довела страну до такого состояния.
Напомним, как сообщал "Диалог.UA", палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России. Документ запрещает инвестиции свыше 10 миллионов в российские компании, серьезные инвестиции в российские нефте- и газопроводы, в арктические нефтяные проекты и разработку сланцевых месторождений. Ограничения также затронут железнодорожный, металлургический и горнодобывающий секторы России, а также банковскую сферу.
Теги: США, Донбасс, Российская Федерация, санкции
- В блоке гуманитарных вопросов по Донбассу появилась надежда на прогресс, — политолог
- Глава Пентагона обвинил РФ в желании посеять хаос
- План Кремля по шантажу Киева окончательно провалился: Украина и США согласовали поставку антрацита
- Сделано в Америке, а расхлебывают все!
- Как Украина, США и РФ будут договариваться по Крыму и Донбассу
- Загнанная в угол кремлёвская крыса пошла ва-банк
- Донбасский фронт: «Заруба» у Красногоровки, новое оружие и «американский десант»15:25
- Захарченко продал ВСУ комбрига “ДНР” под Красногоровкой: соцсети рассказали, как донецкий “команданте” предал своего приближенного “Копье"15:09
- Стали известны потери боевиков на Донбассе за неделю14:50
- "Уничтожают террористов под Дебальцево, не нарушая минских договоренностей!" - волонтер Мысягин рассказал, как дивизион САУ сил АТО громит "ДНР" на Светлодарской дуге13:29
- На Донбассе между главарями боевиков разгорается конфликт13:12
- Защиту русскоговорящих на Донбассе закончили: бойцы ВСУ за неделю ликвидировали несколько десятков “ихтамнетов” – подробности12:53
- В Дебальцево новые противотанковые мины боевиков, - ОБСЕ12:32
- Задерживают и передают в “МГБ”: российские таможенники начали “охоту” на боевиков “Л/ДНР” без гражданства РФ – сбежать не получится12:10
- Сутки в зоне АТО: Боевики больше всего обстреливали украинские позиции на Луганском направлении11:51
- ВСУ взяли оккупированный Докучаевск в полукольцо и готовятся к штурму - боевики "ДНР" в панике массово бегут в Донецк - соцсети11:32
- СБУ выдворила из Украины российскую журналистку: названо имя пропагандистки, которая снимала антиукраинские сюжеты для каналов "Россия-1" и "Россия-24"16:11
- Киевстар и Vodafone оскандалились с 3G-сетью в Житомире16:00
- В Украине снова хотят повысить налоги: сколько каждый украинец платит в казну15:49
- Донбасский фронт: «Заруба» у Красногоровки, новое оружие и «американский десант»15:25
- Захарченко продал ВСУ комбрига “ДНР” под Красногоровкой: соцсети рассказали, как донецкий “команданте” предал своего приближенного “Копье"15:09
- Стали известны потери боевиков на Донбассе за неделю14:50
- "Почти все напряжены, мрачны и тоскливы. Следы надвигающейся ж**пы повсеместны. Они отчетливо видны даже самым упертым ватанам", - соцсети о новых санкциях США против России14:32
- В Португалии выбрали "столицу" "Евровидения-2018"14:20
- Как бросить курить с помощью электронной сигареты?14:10
- Кобзона лишили звания почетного гражданина Славянска14:00
- Донбасский фронт: «Заруба» у Красногоровки, новое оружие и «американский десант»15:25
- Как бросить курить с помощью электронной сигареты?14:10
- Жареная картошка оказалась полезней некоторых фруктов11:09
- Чем опасна нехватка чистой воды в организме08:29
- Невероятное открытие в медицине: ученые изобрели эффективные инъекции от СПИДа07:48
- Горілка як детонатор. Що буде з відносинами України і Білорусі? ВИДЕО09:55
- Европа простила России Чечню и Дагестан, простит и Донбасс09:08
- Наскільки небезпечні гормональні препарати?22:38
- Какие годы жизни самые важные для разных знаков Зодиака21:25
- Якими народними методами варто лікувати варикоз?20:40
- Лафа закончилась: обладатели паспорта “Л/ДНР” смертельно обижены на новый указ Кремля – стали известны подробности
- "Нормандские переговоры" по Донбассу: все подробности
- "Бес уложил Санька Захарченко мордой в пол вместе с охраной", - боевик "ДНР" рассказал о стычках главаря "ДНР" с "именитыми" террористами
- Самые везучие и невезучие знаки Зодиака
- "Шурик попал под минометный огонь, которого там быть не должно было", - боевики "ДНР" рассказали правду о "героическом" ранении Захарченко
- Оккупированный Донбасс: массовый падеж соплеменников Путина в террористических "ДНР/ЛНР" продолжается - в моргах ожидается новое поступление утилизированных "ихтамнетов"
- Террористы позорно отступили: в зоне АТО бойцы ВСУ дали мощный отпор оккупантам, подобравшимся к их позициям – Штаб АТО рассказал детали жесткого боя
- Крушение самолета: спасатели сообщили новые подробности
- Самые тяжелые знаки Зодиака среди мужчин
- Какие годы жизни самые важные для разных знаков Зодиака