Эксперты назвали лучшие страны для жизни женщин

27.07.2017 17:13

Эксперты авторитетного американского издания U.S. News & World Report обнародовали рейтинг лучших стран для жизни женщин, составленный в сотрудничестве с Уортонской школой бизнеса и компанией BAV Consulting.

В ходе исследования были проанализированы данные по 80-ти наиболее развитым странам мира, и опрошены более девяти тысяч женщин. Среди критериев, которым уделялось наиболее пристальное внимание, значатся гендерное равенство, экономическое благосостояние, права человека, а также уровень развития и безопасность.

Исходя из этих критериев, возглавила список стран Швеция, где женщины имеют одинаковые права с мужчинами. Следом за ней в тройку лидеров вошли Дания и Норвегия.

ТОП-10 стран выглядят так:

Швеция Дания Норвегия Нидерланды Канада Финляндия Швейцария Австралия Австрия Новая Зеландия

Украина в списке фигурирует на 52-м месте, в то время, как соседняя Польша заняла 20-е место, Россия - 30-е, а Беларусь - 36-е.

Источник: korrespondent.net