Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

У Великобританії молодих хакерів триматимуть у спеціальних таборах

27.07.2017 11:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У Великобританії молодих хакерів триматимуть у спеціальних таборах

У Великобританії в тестовому режимі запрацював табір кіберреалізації, де хакерів-підлітків будуть вчити перенаправлювати свої таланти у позитивніше русло.

Про це повідомляє «International Business Times»: «Упродовж двох днів підліткам читали лекції експерти у сфері комп’ютерної безпеки та фахівці з вибору кар’єри. Крім того, молодим хакерам в черговий раз нагадали про відповідальність, яка виникає при застосуванні кібернавичок у мережі. Раніше семеро учасників програми отримали звинувачення в кібератаках на веб-сайти з використанням інструментів, що порушують британські закони. Також кожен з них є неповнолітнім».

Якщо програма буде успішною – табори відкриють по всій країні.

Источник: pl.com.ua



Теги: Донбасс, Великобритания, лагерь, хакеры
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх