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Volkswagen намерен модернизировать 4 миллиона автомобилей для снижения выбросов
27.07.2017 20:35
Нерманский концерн Volkswagen намерен модернизировать в общей сложности около 4 млн автомобилей с дизельными двигателями для снижения уровня вредных выбросов.
Об этом сообщил руководитель концерна Маттиас Мюллер, передает БизнесЦензор.
По данным компании, под программу модернизации таким образом попадают дополнительно 1,5 млн автомобилей. Из-за "дизельного скандала" Volkswagen уже должны дооборудовать около 2,5 млн автомобилей.
Теги: Донбасс, Европа, модернизация, автомобиль
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