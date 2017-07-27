Volkswagen намерен модернизировать 4 миллиона автомобилей для снижения выбросов

27.07.2017 20:35

Нерманский концерн Volkswagen намерен модернизировать в общей сложности около 4 млн автомобилей с дизельными двигателями для снижения уровня вредных выбросов.

Об этом сообщил руководитель концерна Маттиас Мюллер, передает БизнесЦензор.

По данным компании, под программу модернизации таким образом попадают дополнительно 1,5 млн автомобилей. Из-за "дизельного скандала" Volkswagen уже должны дооборудовать около 2,5 млн автомобилей.

Автоконцерн Volkswagen в сентябре 2015 года был обвинен в США в оборудовании своих дизельных автомобилей программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Расследование в отношении Volkswagen ведут профильные ведомства в ряде стран Европы и Азии.