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Новий вірус BankBot загрожує мобільним пристроям

29.07.2017 17:51
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Новий вірус BankBot загрожує мобільним пристроям

За повідомленням Dr. Web, вірус проникає в мобільний пристрій і краде дані з листування користувачів соцмереж та меседжер. Вірус також викрадає дані банківських карт власників гаджетів.

Як повідомляє сайт Новости ІТ, вірус «проникає» в мобільний пристрій як безкоштовний додаток, після його завантаження відбудеться видалення ярлика програми, а саме додаток продовжить роботу в звичайному режимі. Як повідомили в Dr. Web небезпечними вірусами вже заражені 400 додатків з Google Play. Також вірус отримує дані користувачів месенджерів.

Вірус продовжує працювати навіть після того, як власники гаджетів впевнені, що він знищений. Велика частина всіх постраждалих від вірусу користувачів проживають у Великобританії і Сполучених Штатах.

Источник: energolife.info



Теги: Донбасс, вирус, устройство, угроза, социальные сети
 
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