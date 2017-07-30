Арнольду Шварценеггеру – 70 лет! История успеха легендарного Терминатора

30.07.2017 15:50

Сегодня, 30 июля, известный во всем мире Арнольд Шварценеггер отмечает 70-летний юбилей. В этот день мы решили вспомнить выдающегося актера, бодибилдера и политика и рассказать историю успеха легендарного Терминатора.

Сегодня во всем мире Арнольда Шварценеггера иначе как Терминатором не называют. Это, наверное, главная роль Арни в его жизни, которая сформировала его образ среди миллионов поклонников во всем мире. Сегодня легендарный актер отмечает 70-летие.

Немного фактов из биографии

Арнольд Шварценеггер – известный американский культурист, предприниматель и актёр австрийского происхождения. Он родился в бедной семье в австрийском селе Таль. Как рассказывал актер в одном из своих интервью, его папа мечтал, чтобы сын пошел по стопам отца стал полицейским. Мама видела сына в торговом бизнесе.

Однако, сам Арни мечтал стать богатым, успешным и знаменитым. В 14 лет юноша сделал свой первый шаг к легендарному будущему – занялся бодибилдингом. Стоит отметить, что в спорте трудолюбивый подросток преуспел – сначала будущий актер стал чемпионом своего региона по тяжелой атлетике среди юниоров, а в скором времени победил в первенстве Австрии по силовому троеборью в тяжелом весе.

Карьера в кино

Не последнее место на пути к актерской карьере Арнольда Шварценеггера сыграли с юношества накачанные мышцы. Но, как признался сам Арни, первые роли приносили только разочарования. Свой дебют в кинематографе актер не любит вспоминать – он до сих пор стесняется роли в фильме «Геркулес в Нью-Йорке».

Однако, разочарование и критика, которую он слышал в свой адрес, не остановили будущего Терминатора, привыкшего быть победителем. Более того, это стало отличной мотивацией для продолжения борьбы. И старания Арнольда не были напрасными – он получил роль Терминатора, которая и стала судьбоносной в жизни культуриста. Отметим, что эту роль начинающий тогда актер получил после отказа от нее Мела Гибсона и Сильвестра Сталлоне.

В целом, роль Терминатора оказалась для Арнольда Шварценеггера вообще идеальной. Во-первых, его герой говорил в фильме довольно мало – всего в 18 сценах, а во-вторых, это позволило продемонстрировать свою прекрасную физическую форму и соблазнительные мускулы.

Политическая карьера

И хотя родом Арнольд Шварценеггер из Австрии, ему удалось стать губернатором американского штата Калифорния. На эту должность Терминатора избрали в 2003 году. В своей политической деятельности Арни имел достаточно противоречивые взгляды. К примеру, губернатор выступал против однополых браков, но за легализацию марихуаны в медицинских целях. Шварценеггер не верил в глобальное потепление, но при этом поддерживал подписание Киотского протокола. А еще он выступал за запрет аборты, но был сторонником смертной казни.

О том, каким Арнольд Шварценеггер был губернатором мнения расходились. Его рейтинги падали, но при этом в 2006 году американцы снова избрали его на пост губернатора. В 2011 году полномочия Арни истекли, а согласно Конституции штата Калифорния он не мог баллотироваться на третий срок. Так закончилась его политическая карьера.

Арнольд Шварценеггер после политики снова вернулся в кинематограф. Однако, некоторые журналисты и по сей день вспоминают, как в 1977 году он рассказывал, что станет президентом США.

Источник: hyser.com.ua