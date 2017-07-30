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В США строят ветровую электростанцию рекордных размеров
Invenergy, крупнейшая компания в сфере возобновляемой энергетики в Северной Америке, строит в сотрудничестве с GE Renewable Energy ветровую станцию мощностью 2 ГВт в штате Оклахома. Станция станет второй по величине в мире и первой — в США.
Строительство станции Wind Catcher уже началось на равнине в штате Оклахома, 2000 МВт будут вырабатывать последние модели ветряных турбин GE, 800 штук по 2,5 МВт каждая.
Эта станция станет частью более масштабного проекта Wind Catcher Energy Connection стоимостью $4,5 млрд, в рамках которого запланировано также строительство приблизительно 560 км сверхвысоковольтных силовых линий.
Строительство ветровой электростанции должно завершиться в 2020 году. Местные коммунальные предприятия, Public Service Co. of Oklahoma (PSO) и Southwestern Electric Power Co. (SWEPCO), уже подали прошение властям Луизианы, Арканзаса, Техаса и Оклахомы на приобретение станции у Invenergy и строительство электросети для 1,1 миллиона своих клиентов. Если сделка состоится, потребители смогут сэкономить более $7 млрд за 25 лет.
Кроме того, по прогнозам компании American Electric Power (AEO), этот проект создаст 4000 прямых и 4400 косвенных рабочих мест в процессе строительства и 80 постоянных рабочих мест после его завершения, а также принесет около $300 млн в виде налога на собственность за весь срок жизни проекта.
"Такого проекта, как Wind Catcher еще не было, и мы рады поддержать его на благо наших клиентов", — говорит Стюарт Соломон, президент PSO.
Одним из мировых лидеров по выработке электроэнергии из ветра является Британия. За первый квартал 2017 года страна получила 26,6% энергии из возобновляемых источников. При этом рекордной отметки в 8,3% достиг вклад энергии ветра. А в марте ветрогенераторы Шотландии произвели столько энергии, что ею можно было обеспечить 136% домохозяйств региона.
Источник: abcnews.com.ua
Теги: США, Донбасс, строительство, электростанция
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