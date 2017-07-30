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Жизнь после Apple: бывшие сотрудники компании, прославившиеся после увольнения
В то время как многие по-прежнему связывают Apple с именами Стива Джобса, Джонатана Айва и Скотта Форстолла, легендарная корпорация из Купертино была и остается одним из лидеров рынка по привлечению талантливых сотрудников. В разные годы в компании трудились выдающиеся профессионалы, многим из которых, однако, удалось реализовать себя, только покинув именитого работодателя.
Энди Рубин — Android
Имя этого человека часто мелькает на страницах AndroidInsider.ru. Сегодня мы знаем его как одного из идеологов операционной системы Android и основателя компании Essential, спроектировавшей одноименный смартфон, призванный перевернуть индустрию. Далеко не все знают при этом, что в период с 1989 по 1992 год Энди Рубин трудился рядовым инженером в компании Apple. А поскольку должность его не предусматривала инициативности, проявить себя ему удалось только многие годы спустя.
Тони Фаделл — Nest
Тони Фаделл, или, как его еще называли, «Крестный отец» iPod, оказал огромное влияние на целое поколение меломанов и определил дальнейший вектор развития компании Apple. Именно под его руководством был создан легендарный плеер, название которого до сих пор на слуху даже у далеких от мира технологий людей. Спустя два года после увольнения из Apple Фаделл основал предприятие Nest, ставшее одним из первых игроков современного рынка, которые разглядели потенциал в платформе «умный дом».
Трип Хокинс — Electronic Arts
Имя Хокинса в первую очередь связано не с технологической составляющей продукции Apple, выпускаемой в те годы, а с ее положительным образом. В 80-е годы прошлого века Трип руководил маркетинговым отделом компании, старательно продвигая «макинтоши» и разного рода периферию с яблочным логотипом на рынке. Впоследствии Хокинс покинул Apple и, решив организовать свое дело, начал издавать компьютерные игры. Сегодня он известен как один из крупнейших игровых магнатов современности.
Эван Долл – Flipboard
Отработавший в Apple с 2003 по 2009 год, Долл мечтал применить свои навыки программиста в сфере, максимально отстраненной от мира технологий. Его привлекали СМИ и разного рода медиа, которые он мечтал объединить в целостную сеть. Так родился проект Flipboard, ставший одним из самых популярных агрегаторов новостей в мире. Любопытно, что в 2016 году Долл все-таки вернулся в Apple, где возглавил отдел по разработке программного обеспечения для контроля за здоровьем.
Рид Хоффман — LinkedIn
Да-да, знаменитая деловая социальная сеть тоже вышла из-под «пера» выходца из Купертино. Получив необходимые навыки в процессе работы над системой онлайн-обслуживания eWorld, создаваемой Apple в период с 1994 по 1996 год, он покинул компанию и в 2002 году основал стартап LinkedIn. Хоффман адаптировал идею eWorld под требования современного мира и создал, вероятно, самую популярную платформу для связи работодателей и подчиненных. Сегодня LinkedIn имеет более 400 миллионов активных пользователей.
Источник: internetua.com
Теги: Донбасс, компания, Apple, увольнение, сотрудники
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