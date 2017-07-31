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Актриса Эмма Уотсон собралась замуж
Эмма и Уильям встречаются уже больше двух лет, однако на публике они появляются вдвоем крайне редко
27-летняя актриса Эмма Уотсон, прославившаяся в свое время исполнением роли Гермионы Грэйнджер в "Гарри Поттере", решилась стать замужней девушкой. Она планирует сыграть свадьбу уже в этом году и приступила, вместе со своим женихом Уильямом Найтом, к планированию церемонии. Влюбленные вовсю обсуждают, кого из друзей и родных пригласить на свадьбу, и где им лучше все устроить: в Лос-Анджелесе или в Лондоне. Об этом рассказала одна из приятельниц актрисы.
Эмма и Уильям встречаются уже больше двух лет, однако, на публике они появляются вдвоем крайне редко. Когда некоторое время назад у актрисы спросили, почему она прячет ото всех своего любимого, та ответила: "Я ни за что не стану впутывать своего бойфренда в этот публичный цирк. Сколько бы ни говорили, что можно иметь нормальные отношения, будучи знаменитостью моего масштаба, и не скрывать при этом личную жизнь — не поверю. Никто не выдержит такого сумасшедшего дома…". Эмма пояснила, что Найт, выпускник Принстонского Университета, далек от шоу-бизнеса и не любит привлекать к себе излишнее внимание.
Эмма решила не дожидаться того, когда Найт встанет перед ней на одно колено и попросит соединить ее судьбу со своей, а сделала это сама. Что, впрочем, не слишком удивило всех, кто хорошо знает Уотсон, ведь она — убежденная феминистка. Актриса не раз говорила, что считает унизительным для женщины обычай терпеливо ждать, пока мужчина осчастливит ее своим предложением. Эмма считает, что это в корне неправильно и что пора покончить с этой "средневековой", по ее мнению, традицией.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, свадьба, Эмма Уотсон, актриса
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