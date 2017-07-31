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С Первого канала со скандалом ушел Андрей Малахов
Как сообщил в Twitter журналист Егор Максимов, Малахова перекупил главный конкурент телеканала, "Россия-1" (ВГТРК), а место звездного ведущего займет Дмитрий Шепелев с программой "На самом деле". Журналист утверждает, что ВГТРК обходит Первый по рейтингам, передает "Вести".
Информацию об уходе Малахова подтвердил и главный редактор "Р-Спорт" Василий Конов. "Это факт и главная трансферная сенсация телевизионного межсезонья", — написал он в микроблоге.
Пока ни сам Малахов, ни пресс-служба Первого канала не давали официальных комментариев по этому поводу. А вот в пресс-службе ВГТРК эту информацию опровергли, сообщает RT.
"У нас в отпуске все руководство, поэтому это физически не может случиться в данный момент", — заявили в пресс-службе.
Как пишет "Методичка", реальная причина ухода Малахова на ВГТРК в том, что он несколько лет просил Эрнста разрешить ему самому производить свои программы (как это делает, например, Ургант), но гендиректор канала ему отказал. Говорят, что Эрнсту звонили из администрации президента, настоятельно требуя решить вопрос Малахова, но тот эти требования проигнорировал.
РБК пишет, уход Малахова спровоцирован конфликтной ситуацией внутри команды ток-шоу "Пусть говорят".
"Канал вернул в программу продюсера, которая работала там еще девять лет назад, надеясь, что она поможет поднять сильно упавшие рейтинги программы. Но Малахов с ней уже не сработался и потребовал вернуть предыдущую коллегу. Поскольку канал долго не шел на уступки, ведущий начал заявлять о том, что в противном случае уйдет с канала, отсюда и слухи", — сказал источник на канале.
По словам источника, для "Пусть говорят" уже подбирают новых ведущих. Первые пробные записи программ с новыми ведущими прошли на прошлой неделе. На позиции новых ведущих ток-шоу рассматривали двух мужчин.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, скандал, Андрей Малахов, телеведущий
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