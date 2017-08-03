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Скончался легенда фэшн-индустрии
Ушел из жизни всемирно известный фотограф моды Геста Петерсон.
Об этом сообщила его жена, Патрисия.
По ее словам, свои последние минуты 94-летний фотограф провел в присутствии близких людей и родственников.
Родился Петерсон в 1923 году, на территории Швеции. Однако в 25-летнем возрасте принял решение переехать в Соединенные Штаты.
Расцвет его карьеры состоялся в 60-70-х годах прошлого века, а среди героев его снимков были такие люди, как художник Сальвадор Дали и модель Твигги. Основой своей работы Петерсон считал отношение к камере, поэтому предлагал людям, которых снимает «противостоять» ей, а не «соблазнять».
Работы фотографа публиковали такие авторитетные издания, как Harper’s Bazaar, The New York Times и Esquire.
Источник: http://from-ua.com
Теги: США, Донбасс, Сальвадор Дали, фотограф, умерший
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