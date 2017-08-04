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Джастин Бибер отменил гастрольный тур из-за Селены Гомес

04.08.2017 08:30
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Джастин Бибер отменил гастрольный тур из-за Селены Гомес

Представители певца заявили, что причина отмены – непредвиденные обстоятельства, а сам Бибер говорил об усталости 

Джастин Бибер решил отменить 14 оставшихся концертов из его мирового тура Purpose World Tour. Представители певца заявили, что причина отмены – непредвиденные обстоятельства, а сам Бибер говорил об усталости. И вот вчера он, наконец, нарушил молчание и написал длинное письмо поклонникам с разъяснениями.

В нем Джастин поблагодарил своих фанатов за то, что они поддерживают его, и извинился перед ними за отмену тура. "Взросление стало для меня непростым опытом, – пишет Бибер, – Я позволил своим комплексам забрать у меня самое лучшее, а моим неудавшимся отношениям диктовать мне то, как я действовал по отношению к людям. Я позволил горечи, ревности и страху управлять своей жизнью. Я безмерно благодарен тем, кто помог мне за последние годы вернуть мне самого себя. Теперь прошлые ошибки не будут диктовать мне то, как строить новые отношения. Я не идеальный и буду делать ошибки, но мое прошлое не повлияет на них".

Этим и многим другим личным поделился певец в Instagram. Поклонники Джастина сразу же решили, что под ошибками в отношениях он имеет в виду расставание с Селеной Гомес.

Бибер переживает непростой период в жизни, особенно, видя, как счастлива его бывшая возлюбленная.

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, певец, гастроли, Джастин Бибер, Селена Гомес
 
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