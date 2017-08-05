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Трамп і Макрон обговорили ситуацію в Україні

05.08.2017 22:12
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Трамп і Макрон обговорили ситуацію в Україні

Під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп та президент Франції Еммануель Макрон обговорили ситуацію в Україні. Про це повідомляє прес-служба Білого дому у своїй заяві.

Трамп і Макрон ще раз підтвердили важливість імплементації Мінських угод всіми сторонами для досягнення миру в Україні.

Окрім цього, лідери двох держав говорили про кризи в Сирії та Іраку, протистояння шкідливому впливу Ірану, політичне вирішення в Лівії, контртерористичну діяльність в Африці, режим Мадуро у Венесуелі та КНДР.

Источник: socportal.info



Теги: Украина, Донбасс, мир, Дональд Трамп
 
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