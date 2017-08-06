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Пентагон закликав Білий Дім надати Україні зброю, - ЗМІ

06.08.2017 09:10
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Пентагон закликав Білий Дім надати Україні зброю, - ЗМІ

Пентагон рекомендував Білому Дому передати Україні високотехнологічне протитанкове озброєння.

Про це повідомив один із американських чиновників, передає NBC News.

Чиновник розповів, що ця рекомендація Пентагону вже перебуває в Білому домі. Цей пропонований пакет допомоги включає протитанкові ракети Javelin, вартість яких становить близько 50 млн доларів.

"Це правильний хід, і я бачу руку міністра оборони Меттіса у всьому цьому", – зазначив колишній командувач НАТО, аналітик NBC News Джеймс Ставрідіс.



Теги: Донбасс, оружие, Белый дом, Пентагон
 
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