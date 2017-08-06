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В Британии продали с аукциона фотооткрытки королевы

06.08.2017 17:47
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В Британии продали с аукциона фотооткрытки королевы

На британском аукционе продали коллекцию открыток, которые королева Елизавета и ее супруг герцог Эдинбургский более 40 лет рассылали на Рождество.

Лот состоял из 35 карточек, подписанных Elizabeth R (от латинского Regina - королева. - Ред.) и Philip.

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Открытки охватывали период с 1959 по 2001 год и изображали королевскую семью.
Королева отправляет официальные рождественские открытки своим друзьям и работникам с 1952 года.

Дресс-код королевской семьи
Лот был выставлен на аукционе в городе Сайренсестер, графство Глостершир.
"Эти открытки показывают фантастическую историю того, как год от года росла королевская семья. Фото снимали герцог Йоркский, лорд Сноудон и официальные фотографы", - рассказал представитель аукциона.

Источник: bbc.com



Теги: Донбасс, королева, аукцион, Англия
 
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