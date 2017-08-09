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Россия закрыла Керченский пролив для всех судов, кроме военных

09.08.2017 15:30
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Россия закрыла Керченский пролив для всех судов, кроме военных

Через Керченский пролив Россия запретила движение всех кораблей и судов, за исключением кораблей и судов Военно-морского флота РФ, кораблей и судов федеральных органов безопасности РФ.Соответствующее распоряжение №АБ-84-р капитана порта Керчь опубликовано на сайте российской Администрации морских портов Черного моря, сообщает 0629.
«В целях обеспечения безопасности мореплавания при проведении морских операций при строительстве транспортного перехода через Керченский пролив… запретить с 06.00 до 18.00 мск 9 августа 2017 года плавание всех кораблей и судов, за исключением кораблей и судов Военно-морского флота, кораблей и судов федеральных органов безопасности, а также судов, участвующих в технологическом процессе строительства объекта Транспортный переход через Керченский пролив», — говорится в документе.
Как сообщалось, Россия не согласовала с Украиной никакие действия по строительству моста в Керченском проливе. Кроме того, строительство мостаприведет к сокращению количества заходов судов в порты Мариуполя и Бердянска.



Теги: Россия, Донбасс, Керченский пролив, корабли
 
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