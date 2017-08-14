Роберт Паттинсон облысел для роли

На съемках его волосы все время перекрашивали

31-летний Роберт Паттинсон признался, что за последнее время его роскошной шевелюре был нанесен серьезный ущерб. А причиной поредевших волос актера стали съемки в его последнем фильме — "Хорошее время".

В этом криминальном триллере речь идет о неудавшемся ограблении в Квинсе. Что же касается Паттинсона, то ему досталась в фильме роль одного из преступников, который пытается освободить из тюрьмы угодившего туда своего брата. Как рассказал Роберт, ему немного не повезло: на съемках его волосы все время перекрашивали. Их то обесцвечивали, то возвращали темный цвет.

В итоге, как поведал Паттинсон, его локоны начали выпадать целыми прядями, и он испугался, что совсем облысеет. Возможно, потеря волос у Роберта усилилась еще и от переутомления. Как пожаловался актер, это были очень непростые съемки. "Это было на редкость утомительно. Бесконечные часы дневных съемок, которые потом переходили в ночные. Все это отнимало просто невообразимое количество энергии", — рассказал Паттинсон.

Источник: http://www.segodnya.ua