Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Трамп сделал важное заявление о войне против КНДР

14.08.2017 09:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Трамп сделал важное заявление о войне против КНДР

Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность противостоять ядерной угрозе Северной Кореи и не исключил применения ради этого "военных мер".

Как сообщает пресс-служба Белого дома, такое заявление Трамп сделал во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Президент Трамп и президент Макрон пообещали работать вместе с союзниками и партнерами для обеспечения соблюдения санкций ООН и достижения ядерного разоружения Корейского полуострова.

Трамп потвердил Макрону обязательство Штатов по борьбе с ядерной угрозой КНДР.

Президент США заявил, что готов вместе со своими союзниками применять "весь комплекс дипломатических, экономических и военных мер" для достижения этой цели.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, война, Дональд Трамп, КНДР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх