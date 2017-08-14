Трамп сделал важное заявление о войне против КНДР

14.08.2017 09:05

Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность противостоять ядерной угрозе Северной Кореи и не исключил применения ради этого "военных мер".

Как сообщает пресс-служба Белого дома, такое заявление Трамп сделал во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Президент Трамп и президент Макрон пообещали работать вместе с союзниками и партнерами для обеспечения соблюдения санкций ООН и достижения ядерного разоружения Корейского полуострова.

Трамп потвердил Макрону обязательство Штатов по борьбе с ядерной угрозой КНДР.

Президент США заявил, что готов вместе со своими союзниками применять "весь комплекс дипломатических, экономических и военных мер" для достижения этой цели.

Источник: http://from-ua.com