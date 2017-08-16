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В Кремле решили заступиться за "братьев меньших": Лавров считает, что развитые страны не должны "давить" на бряцающих оружием КНДР и Иран
Кроме того, глава МИД РФ заступается и за венесуэльского диктатора Мадуро, по вине которого уже погибли более сотни людей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил против усиления международного давления на такие одиозные страны, как Северная Корея, Иран и Венесуэла. Об этом он заявил в среду, сообщает Dialog.UA.
По мнению путинского дипломата, меры экономического воздействия на Пхеньян (вопреки резолюции Совбеза ООН), разрабатывающий ядерное оружие и угрожающий другим странам, уже якобы "исчерпаны", и "новых шагов не требуется". "Мы не можем поддержать те идеи, которые некоторые наши партнеры продолжают вынашивать и которые направлены буквально на экономическое удушение Северной Кореи", - высказал мнение Лавров.
Новые санкции США в отношении Ирана, также нарушающего международные договоренности, глава российского дипломатического ведомства назвал "безответственными". Известно, что Тегеран, вопреки заключенной два года назад сделке, наращивает вложения в свою ракетную программу, что угрожает новыми конфликтами на Ближнем Востоке.
"Бюджет ракетной программы, это, по большому счету, дело Ирана", - ничтоже сумняшеся заявил Лавров. "Односторонние санкции в принципе нелегитимны, - добавил он. - Это наша принципиальная позиция, которую разделяют многие наши партнеры".
Также представитель Кремля убежден, что мировому сообществу не стоит вмешиваться в ситуацию в Венесуэле, где местный "янукович" Мадуро узурпировал власть и "положил" более 120 человек в ходе подавления протестов против его режима. К слову, Венесуэлу Россия, по данным ряда СМИ, профинансировала на 6 миллиардов долларов за последний год, спасая режим Мадуро от дефолта по внешнему долгу.
Напомним, Иран и Северная Корея недавно получили такие же ограничительные меры, как и Россия, и по закону об американских санкциях введенные против Москвы, Тегерана и Пхеньяна ограничения не могут быть отменены указом президента США Трампа.
Теги: США, Донбасс, Иран, Российская Федерация, санкции, Лавров, КНДР
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