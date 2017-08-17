Бритни Спирс переписала завещание из-за выходки фаната

17.08.2017 16:15

Счетами певицы заведуют ее отец Джеймс Спирс и адвокат Эндрю Валлет

Стало известно, что 35-летняя Бритни Спирс решила изменить свое завещание. Его первый вариант был составлен еще до рождения двух ее детей — 11-летнего Шона и 10-летнего Джейдена, которые появились на свет у Бритни во время ее брака с танцором Кевином Федерлайном.

Поводом для этого стала выходка ее фаната на концерте в Лас-Вегасе, из-за чего ее шоу чуть было не сорвано. Певица, по ее словам, была сильно напугана, потому что вспомнила о теракте в Манчестере после концерта Арианы Гранде. Теперь же все 34-миллионное состояние Спирс достанется им в равных долях, но с особыми условиями. Впервые обратиться к деньгам матери, в случае ее смерти, сыновья смогут в 18 лет, в 25 они получат расширенный доступ, а в полное владение капиталы Спирс отойдут им по достижении 35-летнего возраста.

Как известно, сама Бритни не может распоряжаться своими финансовыми средствами — счетами певицы заведуют ее отец Джеймс Спирс и адвокат Эндрю Валлет. Кроме того, сама Спирс им щедро оплачивает эту работу — отец и адвокат получают по 130 тысяч долларов в месяц.

Источник: http://www.segodnya.ua