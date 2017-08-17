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Дженнифер Энистон сыграет в комедии для взрослых

17.08.2017 08:32
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Дженнифер Энистон сыграет в комедии для взрослых

Известная актриса ведет переговоры о съемках в новом фильме

Дженнифер Энистон ведет переговоры о съемках в новом фильме. Картина пока не имеет даже названия, но зато известно, что это будет комедия исключительно для взрослой аудитории: с возрастным рейтингом R.

Речь в ней пойдет, как сообщает Hollywood Reporter, "о чрезвычайно занятых и заработавшихся семейных парах из пригорода, которые пытаются вернуть удовольствия и веселье своей юности".

В качестве сценариста и режиссера фильма выступает Софи Гудхарт, известная лишь по картине "Мой слепой брат", продюсирует проект студия STC Films.

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, фильм, комедия, Дженнифер Энистон, роль
 
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