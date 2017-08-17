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Кейт Мосс рассказала о съемке, которая сделала ее знаменитой

17.08.2017 22:36
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Кейт Мосс рассказала о съемке, которая сделала ее знаменитой

Супермодель считает, что снимки из 1990-х годов актуальны сейчас

Модель Кейт Мосс рассказала о съемке, которая сделала ее знаменитой. Это была рекламная кампания аромата Obsession Calvin 1993 года, которую сделал Марио Тестино (на тот момент бойфренд Мосс).

"Марио усердно работал. Он, в отличие от меня, был профессионалом, и фотографировал меня, даже когда я спала. Я просыпалась от щелчка Pentax. Для одного снимка я, например, лежала на диване несколько дней. Он говорил, чтобы я лежала и не двигалась" — прокомментировала съемку Мосс.

Также модель рассказала, почему, на ее взгляд, снимки из 1990-х годов актуальны сейчас: "По фото чувствуется, что между мной и фотографом были очень чистые и честные отношения. На современных площадках такого не бывает". 

Съемка 1993 года, которую в 2017 году использовали для рекламной кампании нового аромата Obsessed Calvin Klein




Теги: Донбасс, Великобритания, Кейт Мосс, знаменитости, фотомодель
 
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