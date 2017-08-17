Теракт в Барселоне: число погибших превысило десять человек

17.08.2017 22:28

В результате наезда микроавтобуса в Барселоне погибли 13 человек

Об этом сообщает испанское радио Cadena Ser.

По данным El Pais, погибли не менее 10 человек.

Также известно , что полиция разыскивает второй фургон, арендованный преступником (или преступниками), чтобы скрыться.

В машине, которая использовалась при теракте, нашли испанский паспорт. Имя его владельца не называется. Установлена фирма, которой принадлежит фургон.

Напомним, днем 17 августа водитель на улице Рамбла сбил пешеходов. После чего скрылся с места преступления.

Ранее сообщалось о трех погибших и более 20 раненных.

Позже двое вооруженных людей проникли в один из ресторанов Барселоны после наезда микроавтобуса. Известно, Полиция блокировала террористов в баре.

По некоторым данным, водитель фургона взял заложников в турецком ресторане на рынке Бокерия.

Кроме того, испанская полиция заявила, что считает терактом наезд фургона на пешеходов в центре Барселоны.

Источники: https://politeka.net с ссылкой на Cedena Ser, El Pais