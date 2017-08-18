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Очевидец теракта в Барселоне рассказал жуткие детали.
Перед тем, как въехать в толпу, водитель фургона, который убил людей в Барселоне, добавил скорости.
Об этом рассказал очевидец – бельгиец Кантен Лелон, сообщает Интерфакс.
Ранее сообщалось, что в испанской Барселоне на очень популярной среди туристов улице Рамбла фургон совершил наезд на пешеходов. Полиция квалифицировала инцидент как теракт.
Местная власть подтвердила смерть по меньшей мере трех человек, зато СМИ утверждают, что жертв гораздо больше и это количество будет расти. По их данным, как минимум 13 человек погибли.
"Мы выходили из магазина и собирались зайти на пешеходную часть (центральную аллею улицы, – 24). В это время фургон выскочил из кругового движения на площади Каталонии и въехал на Рамбла, не тормозя. Он прибавил газу и сразу сбил пять или шесть человек. Мои сестры побежали прятаться, а вслед за ними и я", – рассказал очевидец.
Он добавил, что службы спасения прибыли очень быстро. И добавил, что людей сразу отправили прятаться в магазины.
Фургон продолжил движение, сшибая людей. Дальнейшее я уже не видел, – отметил Лелон.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Барселона, теракт
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