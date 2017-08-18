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Теракты в Европе: генерал озвучил тревожный прогноз
Теракт в Барселоне, совершенный 17 августа, стал продолжением серии терактов, ранее совершенных в Европе; спецслужбы страны "расслабились" и не предприняли необходимых мер для предотвращения трагедии. Об этом "Обозревателю" рассказал экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж.
Отвечая на вопрос, можно ли с полной уверенностью утверждать о теракте, генерал обратил внимание на то, что действия преступников в Барселоне имеют ту же "модель исполнения", что и в предыдущих терактах на территории Франции, Германии и Великобритании.
Он привел дополнительные доводы в пользу такого вывода. Во-первых, на месте происшествия обнаружены "некоторые предметы, свидетельствующие о том, что это теракт". Во-вторых, террористическая организация "Исламское государство" уже взяла на себя ответственность за преступление.
Маломуж также пояснил, что для совершения подобных терактов, как правило, привлекаются граждане тех же стран. "Сегодня в Европе проживают большие колонии представителей различных группировок, в том числе радикального направления". Эти люди подвергаются "идеологической, религиозной обработке, затем следует организационно-техническая и специальная подготовка".
Генерал не исключил, что в процессе подготовки террориста используется не только религиозное, но также гипнотическое или наркотическое воздействие, "или комплексный подход".
В этом контексте он обратил внимание на неэффективность действий испанских спецслужб. По словам Маломужа, те "расслабились" и "действуют по определенному шаблону, они рассматривают классический вариант: террористы должны откуда-то приехать, найти средства проведения терактов. Но они не рассматривают нестандартных форматов, когда теракт совершает человек, являющийся гражданином страны, который проходит соответствующую подготовку, явно или скрыто".
"Мы всегда рекомендовали им глубинную работу на упреждение на ранних стадиях. Но все это не проводилось. Поэтому имеем системные просчеты спецслужб и такие тяжелые последствия", - констатировал генерал.
"В дальнейшем такие акты возможны во всех странах Европы и даже в третьих странах. Если говорить о глобальных противниках "Исламского государства", то это, прежде всего, США. Эта страна также может рассматриваться как цель", - предупредил он.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Европа, прогноз, теракт
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