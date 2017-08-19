Експерти порахували, скільки коштує Twitter Дональда Трампа

19.08.2017 16:15

Число передплатників перевищує перевищує $36 млн

Якщо президент США Дональд Трамп перестане користуватися Twitter, то ця соціальна мережа втратить п'яту частину своєї вартості. Як повідомляє Bloomberg, такі підрахунки зробив аналітик Monness Crespi Hardt & Co. Джеймс Какмак.

За його словами, якщо Трамп перестане публікувати повідомлення в Twitter, це не викличе відтоку користувачів соцмережі, але знизить вартість нематеріальних активів компанії.

Трамп почав користуватися Twitter в 2009 році, опублікувавши з тих пір понад 35 тис повідомлень. Число його передплатників перевищує 36 млн. При цьому щомісячна аудиторія Twitter складає близько 320 млн осіб.

Більш того, з тих пір, як Трамп став президентом США, акції Twitter впали на 14%.

За даними Bloomberg, зараз ринкова капіталізація компанії Twitter Inc оцінюється в $ 11,7 млрд.

Источник: glavcom.ua