Фигура Иисуса Христа появилась в небе над Колумбией после смертельного оползня

19.08.2017 07:24

Над колумбийским городком Манизалес прошла необычайно мощная гроза, которая привела к оползню, унесшему жизни 17 горожан.

Вскоре после стихийного бедствия люди увидели в небе загадочную фигуру, которая виднелась сквозь облака над опустошенным городом. Многие горожане приняли необычайное оптическое явление за фигуру Иисуса Христа. Местная жительница, разместившая видео этого события, уверена, что именно Христос посетил их маленький городок, чтобы даровать надежду и силы, необходимые для выживания в экстренных условиях.

Однако другие жители полагают, что увиденная фигура – часть проекта США по установлению контроля за населением планеты. Предполагаемое имя такого проекта – "Голубой луч". Поклонники теорий заговора утверждают, что власти используют голограммы, чтобы убедить народы в реальности Второго пришествия Христа или присутствия НЛО и, тем самым, иметь механизмы управления людьми.

Источник: dialog.ua





