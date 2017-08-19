История – шок: уйдя с лекции с симптомами "похмельного синдрома", 21-летняя студентка в больнице лишилась ног, части руки и пальцев

19.08.2017 10:10

Шарлотта Ганнибал пережила тяжелую драму и учится заново ходить и ощущать себя такой в современном мире.

Девушке 21 год, "похмельный синдром" с жуткими головными болями она почувствовала на лекции в университете Ноттингема. Daily Mail сообщает, что из-за диких головных болей Шарлотта была вынуждена отпроситься у профессора с лекции и пойти домой.

У девушки голова раскалывалась на несколько частей, она чувствовала дикую усталость, тошноту. "Ощущения, как на сильное похмелье. Я решила отдохнуть дома, но уже через 48 часов была в больнице. Врачи констатировали, что мое тело медленно умирает", - рассказала студентка. В результате перенесенной тяжелой болезни, 21-летней Шарлотте Ганнибал ампутировали обе ноги, а также большую часть левой руки и кончики пальцев на правой.

Из больницы Шарлотта вышла только через три месяца, она частично не слышит, и у нее плюс ко всему выявили почечную недостаточность. Шарлотта не падает духом, и помогает благотворительному фонду исследований менингита, чтобы повысить осведомленность о вакцине от этой страшной болезни.



Девушка радуется каждому маленькому своему успеху и призывает всех делать прививки. "Иначе вам придётся пройти через то же, через что прошла я", – обратилась к людям Шарлотта.



Источник: dialog.ua