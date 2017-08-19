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"Ну чурки, берегитесь теперь. У нас ножи тоже есть. Россия - это вам не Франция"
Инцидент в Сургуте, где группа вооруженных мужчин средь бела на улице устроила массовую поножовщину взорвала соцсети.
Об этом сообщает "Диалог.UA".
Россияне, узнав подробности об одном из нападавших по имени Бобичел Абдурахманов, пообещали "отомстить" всем мусульманам. При чем, не только тем, которые проживают на территории РФ, но и далеко за ее пределами.
В частности, один из пользователей соцсетей, Андрей Теряеев, который, к слову является старшим преподавателем в Уральской академии информационных технологий, призвал всех жителей страны консолидироваться и "ответить" всем представителям "не славянской" национальности. Также он потребовал от властей "поднять авиацию и сравнять с землей Сирию".
"Ну чурки, берегитесь теперь. У нас ножи тоже есть. Положить нож в карман не составит для нас труда. Россия - это вам не пидорская Франция. Нас больше в тысячи раз и мы у себя дома. Завтра же поднять всю авиацию и сравнять с землей в Сирии все места, где умеренные или не умеренные террористы! Если кто знает, где живут родственники этой обезьяны, выкладывайте в открытый доступ в интернет. У них, думаю, будет много "гостей". Сургут, вся Россия с Вами!", - написал он
Теги: Россия, Донбасс, Франция, Сургут
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