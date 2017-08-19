- Українець загинув під час сходження на Монблан12:53
- В Европе начинают продажу котлет из червей11:31
- Не стоит успокаивать себя тем, что Ленин – это всего лишь прошлое10:33
- Здесь психиатр уже не поможет: Наталья «Няш-мяш» Поклонская в очередной раз стала объектом для насмешек в сети09:30
- Ученые сделали неожиданное заявление о Библии08:56
- Во Флориде нашли двухголовую черепаху22:18
- Отсидел за ограбление в Англии, избил родную бабушку, уволен за неграмотность с Russia Today19:10
- "Ну чурки, берегитесь теперь. У нас ножи тоже есть. Россия - это вам не Франция" 17:30
- 10 стародавніх черепів, які привідкрили завісу таємниці над минулим людства17:14
- Експерти порахували, скільки коштує Twitter Дональда Трампа16:15
УЧЕНЫЕ ОБНАРУЖИЛИ СЕМЬ ЦВЕТОВ В ЯНТАРЕ ВОЗРАСТОМ 100 МЛН ЛЕТ
Палеонтологи нашли в кусочке янтаря из Мьянмы семь цветов возрастом 100 млн лет. Все они прекрасно сохранились и, по словам исследователей, выглядят так, будто сорваны только что. Об этом сообщает журнал Paleodiversity.
Ученые отмечают, что цветы, по всей видимости, опали с тропического дерева. Возможно, его ветку задел динозавр, и цветы осыпались в смолу находившегося рядом хвойного дерева.
Размер цветков составляет 3,4–5 мм в ширину, у каждого из них по пять чашелистиков и при этом нет лепестков. Растение получило название Tropidogyne pentaptera, от греческого penta (пять) и pteron (крыло). Судя по форме цветов, оно напоминает растения рода Ceratopetalum, распространенные в Австралии и Папуа Новой Гвинее.
Исследователи не видят в этом ничего удивительного: ранее Мьянма и Австралия находились на одном континенте, Гондване, который впоследствии разделился на Африку, Южную Америку, Индию, Австралию и Антарктиду.
Источник: bykvu.com
Теги: Донбасс, ученые, цвет, янтарь
- Вчені назвали чай для гострого зору
- Мариупольский ученый получил китайскую медаль
- Донецкий взгляд на японский ад
- Теплая ванна, носки и отказ от гаджетов - ученые назвали условия для хорошего сна для людей среднего возраста
- Против предвыборного популизма оппозиции выступили периферийные регионалы
- "Гроза льдов" сменил цвет
- Задержанный боевик «ДНР» рассказал, как обстреливал Марьинку09:50
- Куда побежит население Донбасса после масштабной экологической катастрофы19:50
- Красный Крест назвал число погибших гражданских во время войны на Донбассе19:26
- В Донецкой области вследствие поджога сгорели дома местных жителей18:50
- Куда пойдут "донецкие"18:28
- На Донбасі підліток підірвався при спробі розібрати боєприпас18:12
- Около Мариуполя потерпела крушение яхта16:50
- 746 слов о Дебальцево12:11
- "Мариупольский вопрос" может закончиться лозанским судом11:10
- На Донетчине «бюджетно» отдохнули более 40 тысяч детей10:46
- Украина собирает урожай: что будет с ценами на хлеб13:30
- Украина - страна вечного реформирования13:10
- Українець загинув під час сходження на Монблан12:53
- Японська установка для вироблення енергії працюватиме за рахунок течій в океані 12:25
- Товары с душком и неликвид: в украинских супермаркетах продают просроченные продукты и обвешивают12:10
- Имущество Нацбанка может быть продано за копейки провластным дельцам11:49
- В Европе начинают продажу котлет из червей11:31
- Украинцам грозит новое подорожание лекарств – эксперты11:10
- "Укрзалізниця" вообще обалдела: расценка на "услугу" в вагоне возмутила пассажиров10:50
- Украинский боксер защитил чемпионский титул техническим нокаутом (ВИДЕО)10:40
- В Европе начинают продажу котлет из червей11:31
- Не стоит успокаивать себя тем, что Ленин – это всего лишь прошлое10:33
- Прапорщик Труш. О его ранении мать узнала последней10:13
- Эффективные способы профилактики и лечения подагры09:10
- Правила общения: как выстраивать отношения с окружающими08:13
- Союз Термінатора та Кривавого пастора. Навіщо Луценку й Турчинову власна партія20:12
- Куда побежит население Донбасса после масштабной экологической катастрофы19:50
- Три Спаси: традиції та особливості14:30
- Хотинська фортеця: скарби і таємниці одного із найвеличніших замків України14:10
- Дилемма Шабунина. Бывают ли принцы на белых конях12:30
- В Минске прошла "тайная" встреча по Донбассу: появились детали
- У Путина рассказали, как поделят Украину
- Синоптик: в сентябре Украину накроют мощные ливни
- "Ну чурки, берегитесь теперь. У нас ножи тоже есть. Россия - это вам не Франция"
- Лечение йодной сеткой: 5 проблем, которые можно решить
- Четыре привычки, которые помогут прожить на десяток лет больше
- В России объяснили, почему Украина не могла поставлять двигатели в КНДР
- Куда побежит население Донбасса после масштабной экологической катастрофы
- Как сложилась судьба замученного российскими наемниками сына депутата
- В ход пошли «партизанские» «Грады», а СММ ОБСЕ «прозрела»