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Во Флориде нашли двухголовую черепаху

19.08.2017 22:18
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Во Флориде нашли двухголовую черепаху

Исследователи из университета Центральной Флориды нашли черепаху с двумя головами к югу от базы ВВС в округе Бревард на прошлой неделе. Черепаха была активной и, судя по всему, чувствовала себя вполне нормально.

“Мы, бывает, видим странные вещи, и это не что-то из ряда вон выходящее. Такое редко, но происходит. Черепаха была очень активной, и мы ее выпустили”, — рассказала Кейт Мэнсфилд, работник кафедры биологии.

Мэнсфилд является морским биологом, она возглавляет исследовательскую группу. «Мы часто находим детенышей с отклонениями, и это был один из них. Мы всегда выпускаем их. Очень редко удается найти двухголовую черепаху, но такое бывает. Мы ежегодно наблюдаем целый ряд аномалий развития”, — сказала она.

Источник: fainaidea.com



Теги: Донбасс, Флорида, черепаха, голова
 
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