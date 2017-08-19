Последние новости раздела
- Українець загинув під час сходження на Монблан12:53
- В Европе начинают продажу котлет из червей11:31
- Не стоит успокаивать себя тем, что Ленин – это всего лишь прошлое10:33
- Здесь психиатр уже не поможет: Наталья «Няш-мяш» Поклонская в очередной раз стала объектом для насмешек в сети09:30
- Ученые сделали неожиданное заявление о Библии08:56
- Во Флориде нашли двухголовую черепаху22:18
- Отсидел за ограбление в Англии, избил родную бабушку, уволен за неграмотность с Russia Today19:10
- "Ну чурки, берегитесь теперь. У нас ножи тоже есть. Россия - это вам не Франция" 17:30
- 10 стародавніх черепів, які привідкрили завісу таємниці над минулим людства17:14
- Експерти порахували, скільки коштує Twitter Дональда Трампа16:15
Во Флориде нашли двухголовую черепаху
19.08.2017 22:18
Исследователи из университета Центральной Флориды нашли черепаху с двумя головами к югу от базы ВВС в округе Бревард на прошлой неделе. Черепаха была активной и, судя по всему, чувствовала себя вполне нормально.
“Мы, бывает, видим странные вещи, и это не что-то из ряда вон выходящее. Такое редко, но происходит. Черепаха была очень активной, и мы ее выпустили”, — рассказала Кейт Мэнсфилд, работник кафедры биологии.
Мэнсфилд является морским биологом, она возглавляет исследовательскую группу. «Мы часто находим детенышей с отклонениями, и это был один из них. Мы всегда выпускаем их. Очень редко удается найти двухголовую черепаху, но такое бывает. Мы ежегодно наблюдаем целый ряд аномалий развития”, — сказала она.
Источник: fainaidea.com
Теги: Донбасс, Флорида, черепаха, голова
Читайте также:
- Против предвыборного популизма оппозиции выступили периферийные регионалы
- Известный телезрителям сын погибшего нардепа нашёлся
- Заявление Януковича: "В стране - переворот. Моей отставки не будет" (ВИДЕО)
- Батальон "Донбасс" захватил офис Партии регионов и нашёл там георгиевские ленты (ВИДЕО)
- В СБУ не знают, когда материалы "черной бухгалтерии" ПР появились у экс-замглавы службы
- Декольте регионала и клоунада мэра
- Задержанный боевик «ДНР» рассказал, как обстреливал Марьинку09:50
- Куда побежит население Донбасса после масштабной экологической катастрофы19:50
- Красный Крест назвал число погибших гражданских во время войны на Донбассе19:26
- В Донецкой области вследствие поджога сгорели дома местных жителей18:50
- Куда пойдут "донецкие"18:28
- На Донбасі підліток підірвався при спробі розібрати боєприпас18:12
- Около Мариуполя потерпела крушение яхта16:50
- 746 слов о Дебальцево12:11
- "Мариупольский вопрос" может закончиться лозанским судом11:10
- На Донетчине «бюджетно» отдохнули более 40 тысяч детей10:46
- Украина собирает урожай: что будет с ценами на хлеб13:30
- Украина - страна вечного реформирования13:10
- Українець загинув під час сходження на Монблан12:53
- Японська установка для вироблення енергії працюватиме за рахунок течій в океані 12:25
- Товары с душком и неликвид: в украинских супермаркетах продают просроченные продукты и обвешивают12:10
- Имущество Нацбанка может быть продано за копейки провластным дельцам11:49
- В Европе начинают продажу котлет из червей11:31
- Украинцам грозит новое подорожание лекарств – эксперты11:10
- "Укрзалізниця" вообще обалдела: расценка на "услугу" в вагоне возмутила пассажиров10:50
- Украинский боксер защитил чемпионский титул техническим нокаутом (ВИДЕО)10:40
- В Европе начинают продажу котлет из червей11:31
- Не стоит успокаивать себя тем, что Ленин – это всего лишь прошлое10:33
- Прапорщик Труш. О его ранении мать узнала последней10:13
- Эффективные способы профилактики и лечения подагры09:10
- Правила общения: как выстраивать отношения с окружающими08:13
- Союз Термінатора та Кривавого пастора. Навіщо Луценку й Турчинову власна партія20:12
- Куда побежит население Донбасса после масштабной экологической катастрофы19:50
- Три Спаси: традиції та особливості14:30
- Хотинська фортеця: скарби і таємниці одного із найвеличніших замків України14:10
- Дилемма Шабунина. Бывают ли принцы на белых конях12:30
- В Минске прошла "тайная" встреча по Донбассу: появились детали
- У Путина рассказали, как поделят Украину
- Синоптик: в сентябре Украину накроют мощные ливни
- "Ну чурки, берегитесь теперь. У нас ножи тоже есть. Россия - это вам не Франция"
- Лечение йодной сеткой: 5 проблем, которые можно решить
- Четыре привычки, которые помогут прожить на десяток лет больше
- В России объяснили, почему Украина не могла поставлять двигатели в КНДР
- Куда побежит население Донбасса после масштабной экологической катастрофы
- Как сложилась судьба замученного российскими наемниками сына депутата
- В ход пошли «партизанские» «Грады», а СММ ОБСЕ «прозрела»